Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону «Золотой берег». Текст соответствующего распоряжения, подписанного 22 октября, опубликовали 28 октября на портале правовой информации.

Игорную зону предлагается открыть на площади 147 тысяч квадратных метров. Глава администрации Ялты Алексей Челпанов ранее говорил, что под игорную зону выделили участок в поселке Кацивели, входящем в состав Ялты. Участок находится за пределами населенного пункта.

В конце декабря 2018 года в Краснодарском крае ликвидировали игорную зону «Азов-Сити». Она была открыта в 2009 году и стала первой игорной зоной в России после того, как в стране ввели ограничения на игорный бизнес.

Сейчас в России работает четыре игорных зоны: в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях.