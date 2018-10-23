Медведев ликвидировал первую в России игорную зону «Азов-Сити»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ликвидации с 31 декабря 2018 года игорной зоны «Азов-Сити», расположенной на территории Щербиновского района Краснодарского края. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Игорная зона «Азов-Сити», ставшая первой в России, была открыта летом 2009 года. За прошлый год ее посетили более 460 тысяч человек, отмечает ТАСС.

После зимней Олимпиады в Сочи было предложено открыть новую игорную зону в Красной Поляне. В связи с этими планами было решено закрыть «Азов-Сити», поскольку один регион не может иметь более одной игорной зоны.

Депутаты Щербиновского района обращались в Законодательное собрание Краснодарского края с требованием инициировать в Госдуме изменение закона об игорных зонах, чтобы сохранить «Азов-Сити», которая является ключевым налогоплательщиком района.