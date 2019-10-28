Картину Чимабуэ, найденную на кухне во Франции, продали на аукционе за 24 миллиона евро

Работа флорентийского живописца Чимабуэ, которая много лет провисела на кухне жительницы Франции, продана на аукционе более чем за 24 миллиона евро, установив рекорд для средневековой живописи.

До начала торгов за картину рассчитывали выручить 4-6 миллионов евро. «Это единственная работа Чимабуэ, которая когда-либо выходила на рынок», — заявили представители аукционного дома Actaeon.

Имя нового владельца картины не раскрывается, однако в Actaeon отметили, что среди 800 участников торгов были представители иностранных музеев.

Чимабуэ (настоящее имя Ченни ди Пепо) — один из самых знаменитых художников Проторенессанса и учитель Джотто.

Предполагается, что работа, проданная 27 октября на аукционе Actaeon, часть созданного Чимабуэ в 1280 году диптиха, каждая половина которого состояла из четырех изображений сцен мучений и распятия Христа. Ранее считалось, что сохранились лишь два из восьми изображений — они находятся в Национальной галерее в Лондоне и Коллекции Фрика в Нью-Йорке.

Картину, выставленную на торги, нашли в доме в Компьене, где она много лет висела на кухне. Хозяйка дома считала, что это какая-то старинная русская икона.

Подробнее о картине Чимабуэ Старая картина, висевшая на кухне дома во Франции, оказалась шедевром Проторенессанса. Ее оценивают в несколько миллионов евро