Facebook представил технологию обмана распознавания лиц

Коллектив авторов исследовательского подразделения Facebook представил технологию «де-идентификации» лиц с помощью нейросети, которая позволяет защитить героев видео от систем автоматического распознавания людей. Публикация об этом появилась на сайте Facebook Research.

Микроскопические искажения, которые вносит нейросеть в видео, почти не меняют его восприятие человеком — герои роликов сохраняют ту же позу и то же выражение лица при том же освещении. Технология позволяет менять видео в режиме реального времени.

«Недавние мировые события, связанные с развитием технологий распознавания лиц и злоупотреблением ими, указывают на необходимость создания методов, которые успешно решают проблему де-идентификации», — поясняют авторы смысл работы. Они опубликовали демонстрационный ролик, в котором показали работу нейросети с интервью голливудских знаменитостей.

Исследователи учили нейросеть обманывать существующие системы распознавания лиц, сообщил изданию VentureBeat соавтор работы, профессор Тель-Авивского университета Лиор Вольф. По его словам, этот подход можно использовать и при защите от автоматического распознавания голоса — или любой другой идентифицирующей человека информации. Представитель Facebook заявил, что компания пока не планирует применять технологию в работе с пользователями.