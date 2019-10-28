Бывшего премьера Дагестана приговорили к 6,5 годам колонии за растрату 40 миллионов рублей

Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова к 6,5 годам колонии общего режима по делу о растрате бюджетных средств в размере 40 миллионов рублей.

Его заместитель Раюдин Юсуфов, проходящий по этому же делу, получил 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

С осужденных также взыскали суммарно около 41 миллиона рублей в качестве компенсации нанесенного ущерба.

В пресс-службе СК «Интерфаксу» сообщили, что это только один эпизод преступлений, вменяемых Гамидову и Юсуфову. Он касается выделения из бюджета 40 миллионов рублей на реконструкцию здания в Махачкале для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства.

В январе-феврале 2018 года, после назначения Владимира Васильева главой Дагестана, в республике прошла масштабная проверка чиновников. В результате нее по различным обвинениям в коррупции были арестованы несколько высокопоставленных чиновников, включая бывшего тогда премьером Абдусамада Гамидова.