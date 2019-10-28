Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя, который расследует действия полицейских
Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подал в суд жалобу на бездействие следователя в связи с расследованием действий сотрудников полиции.
Бадамшин напомнил, что следователей по делу Голунова направили на расследование «московского дела». В результате уголовное дело против полицейских так и не было возбуждено. Имя руководителя следственной группы, против которого подана жалоба, Бадамшин не приводит.
Он попросил признать бездействие следствия незаконным и обязать СК устранить нарушения.
«Дело Голунова с сентября перестало интересовать СК. Руководитель следственной группы вошел в следственную группу по делу задержанных на акции 27 июля. Это свидетельствует о приоритетах СК», — сказал адвокат «Правозащиты открытки».