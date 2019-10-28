Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя, который расследует действия полицейских

Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подал в суд жалобу на бездействие следователя в связи с расследованием сотрудников полиции.

Бадамшин напомнил, что следователей по делу Голунова направили на расследование . В результате уголовное дело против полицейских так и не было возбуждено. Имя руководителя следственной группы, против которого подана жалоба, Бадамшин не приводит.

Он попросил признать бездействие следствия незаконным и обязать СК устранить нарушения.

Как (не) ведется расследование по делу Голунова «Видимо, чего-то ждут» Интервью адвоката Сергея Бадамшина — о том, почему в деле Ивана Голунова все еще нет результатов