В Россию привезли первую легальную партию «Фризиума». Ранее родителям, пытавшимся купить это лекарство для детей, грозило уголовное дело

В Россию поставили первую партию незарегистрированного психотропного лекарства », которое применяют при эпилепсии, для 540 детей. Об этом написала в фейсбуке директор хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава.

В Москве, сообщила Мониава, «Фризиум» начнут выдавать детям в середине недели, в регионах с учетом времени на доставку — в конце недели.

Лекарство, пояснила она, закупалось исходя из потребностей в нем конкретных детей. Планируется, что нуждающимся во «Фризиуме» при наличии соответствующих документов бесплатно выдадут запас лекарств на три месяца, добавила директор «Дома с маяком».

В России родители больных детей несколько раз становились фигурантами уголовных дел из-за того, что заказывали за границей лекарства, незарегистрированные в России. Уголовные дела, в частности, возбуждали в отношении закупавших «Фризиум». Так, в августе жительницу Москвы задержал в почтовом отделении при получении посылки с этим лекарством, которое она купила для сына с эпилепсией.

После этого правительство объявило, что закупит для детей за рубежом лекарства, незарегистрированные в России, а в ближайшие годы наладит их выпуск на территории страны. Сроки поставок других незарегистрированных лекарств для детей, как отметила директор «Дома с маяком», пока не объявлены.