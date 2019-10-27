«Победа» поднимет цены на авиабилеты из-за рубежа на 5 евро вместо 25 евро

Лоукостер «Победа» с 28 октября поднимет тарифы на полеты из зарубежных аэропортов на 5 евро, а не на 25 евро как планировалось ранее, сообщает «Интерфакс».

Такое решение было принято после того, как против повышения тарифа на 25 евро (примерно на 40%) выступила транспортная прокуратура, которую поддержал Мосгорсуд, а также Генпрокуратура.

«Просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на 5 евро и вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента», — заявили в «Победе».

Повышение цен на билеты в «Победе» обосновали необходимостью включить в тариф стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах. В «Победе» указывали, что взимать отдельную плату за регистрацию в аэропорту лоукостеру запретила прокуратура, сочтя такую практику противоречащей российским законам.

В российских аэропортах плата за регистрацию включена в общие аэропортовые сборы, дополнительная плата за нее не взимается в том числе и с пассажиров «Победы».