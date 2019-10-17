Прокуратура проверит подорожание билетов на рейсы «Победы» из зарубежных аэропортов. Компания обещала поднять цены на 40%

Генпрокуратура поручила Московской транспортной прокуратуре провести проверку действий авиакомпании «Победа» из-за повышения тарифов на перелеты из зарубежных аэропортов.

Как заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, «в ходе настоящей проверки будет дана оценка правомерности повышении стоимости авиабилетов, в случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования».

«Победа» объявила, что поднимет цены на рейсы из зарубежных аэропортов на 25 евро с 28 октября. Это было сделано после того, как Мосгорсуд запретил авиакомпании взимать плату за регистрацию в аэропорту.

«Ведомости» писали, что с учетом средней цены билета на международных линиях в 4500 рублей теперь их стоимость вырастет на 40%.

В российских аэропортах регистрация на рейсы «Победы» всегда была бесплатной, так как в России она включена в общие аэропортовые сборы.