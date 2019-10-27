Контракт на 10 миллиардов с Пентагоном выиграла Microsoft. В конкурсе участвовала Amazon, но Трамп потребовал ее «выкинуть»

Компания Amazon, считавшаяся фаворитом в борьбе за контракт Пентагона на разработку облачных технологий стоимостью 10 миллиардов долларов, проиграла корпорации Microsoft.

В готовящейся к печати книге о бывшем главе Пентагона Джеймсе Мэттисе, сообщает CNN, говорится, что президент США Дональд Трамп в 2018 году просил министра обороны «выкинуть» Amazon из борьбы за тендер.

Соответствующий отрывок из книги о Мэттисе, написанной его спичрайтером Гаем Снограссом, процитировал сайт Task & Purpose, специализирующийся на новостях об американской армии. Мэттис, как утверждается в книге, заявил, что тендер будет проводится в строгом соответствии с правилами.

В Белом доме утверждения о попытках Трампа повлиять на результаты тендера пока никак не прокомментировали. Ранее пресс-служба Мэттиса заявила, что Снограсс был «младшим сотрудником» и никак не участвовал в принятии решений.

О том, что тендер на разработку облачных технологий для Пентагона стоимостью 10 миллиардов долларов получила корпорация Microsoft, было объявлено вечером 25 октября. В Amazon заявили, что «удивлены» результатами конкурса.

Трамп ранее публично критиковал владельца Amazon Джеффа Безоса. В частности, президент США заявлял, что принадлежащая Безосу газета The Washington Post пишет о нем и его администрации исключительно в негативном свете.

Помимо Microsoft и Amazon в борьбе за тендер Пентагона участвовала компания Oracle. Несколько месяцев назад Oracle подала жалобу, указав, что один из топ-менеджеров Amazon ранее работал в Пентагоне и это может оказать влияние на результаты конкурса.

Еще один потенциальный участник конкурса на разработку облачных технологий для Пентагона — Google — не стал подавать заявку. В Google заявили, что не могут гарантировать того, что проект Пентагона будет соответствовать принципам корпорации по этическому использованию своих технологий искусственного интеллекта.