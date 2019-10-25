В Грозном задержали подозреваемого в участии в перестрелке чеченских фермеров на хуторе в Ростовской области

Полиция Чечни задержала в Грозном мужчину 1974 года рождения, подозреваемого в участии в перестрелке в Ростовской области, где погибли пятеро человек.

В МВД Чечни сообщили, что мужчина, имя которого не раскрывается, находился в федеральном розыске по подозрению в убийстве. Связан ли розыск этого человека с перестрелкой, в ведомстве не уточнили. Задержанного передали ростовской полиции.

22 октября на хуторе Чернозубов в Ростовской области произошла перестрелка между двумя семьями чеченских фермеров, враждовавших из-за земельных участков.