В Ростовской области устроили перестрелку две семьи чеченских фермеров. Они не поделили землю. Убиты пять человек

Пять человек погибли и двое пострадали при перестрелке в Ростовской области. Как сообщает Следственный комитет, инцидент произошел на хуторе Чернозубов в Орловском районе. Пострадавшие доставлены в больницу; они в реанимации. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. По данным Baza, на место убийства отправлены два вертолета с ОМОНом и руководством Ростовской области.

В перестрелке участвовали две семьи фермеров — Бациевы и Дакишвили, пишет Baza. Члены семей договорились о «стрелке»; на нее, по разным данным, приехали от девяти до 15 человек. Как рассказал источник ростовского издания DonDay, участники «стрелки» не смогли договориться, поэтому пустили в ход сначала палки и биты, а затем огнестрельное оружие.

Телеграм-канал «Че там по Ростову?» пишет, что в результате стрельбы погибли трое членов семьи Бациевых (два брата и племянник) и один член семьи Дакишвили. Пятого погибшего еще не опознали. Остальные участники встречи сбежали. По данным Baza, правоохранительные органы объявили в розыск две машины.

Конфликт между чеченцами Бациевыми и Дакишвили длился несколько лет и дошел до уровня старейшин диаспор, рассказал источник ростовского издания 161.ru. Mash пишет, что конфликт мог начаться в 2015 году из-за задержки зарплаты пастуху из семьи Дакишвили; с тех пор семьи по меньшей мере один раз судились. По данным МВД, последний эпизод конфликта был связан с землей для выпаса скота. Как пишет DonDay, председателю сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Новоселовский» Василию Дакишвили не понравилось, что член семьи Бациевых купил земельный пай, который принадлежал члену СПК.

Ольга Корелина