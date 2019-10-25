«Сухой» продаст 40 суперджетов норвежскому лоукостеру. В Norwegian Air заявили, что соглашение не подписано

Обновление: В компании Norwegian Air Shuttle заявили ТАСС, что никаких документов о покупке суперджетов не подписывали. При этом лоукостер подтвердил, что вел переговоры с «Сухим» и властями РФ о покупке SSJ 100.

«Гражданские самолеты Сухого» подписали меморандум с норвежской авиакомпанией Norwegian Air о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщает РБК со ссылкой на источники.

В обмен перевозчик просит дать ему разрешение летать по транссибирскому маршруту из Европы в Азию и скидки на оплату этих полетов, говорят собеседники издания.

Официально стороны пока не комментируют информацию о сделке.

Компания Norwegian Air Shuttle по размеру флота и объемам перевозок входит в тройку крупнейших лоукостеров Европы после Ryanair и EasyJet.

По данным «Коммерсанта», в первые три квартала 2019 года выручка «Гражданских самолетов Сухого» упала в 4,5 раза — за указанный период компания смогла продать только один суперджет.