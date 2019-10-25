Осужденная в США Мария Бутина вернется в Россию 26 октября

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США за ведение лоббистской деятельности без регистрации, вернется в Москву 26 октября. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов со ссылкой на информацию Госдепартамента США.

По словам Антонова, 25 октября Бутина будет переведена из тюрьмы в городе Таллахасси, штат Флорида, в миграционный центр Майами. Оттуда она в тот же день вылетит в Москву. Ожидается, что Бутина прибудет в Россию следующим утром.

Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года. Ее обвинили в сговоре с целью продвижения интересов России в США, а также в том, что она вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом.

Бутина признала вину только по первому пункту обвинений. В апреле 2019 года россиянка была приговорена к 18 месяцам лишения свободы. Ее адвокаты заявили, что не будут обжаловать приговор, и отметили, что ожидают возвращения Бутиной в Россию в ноябре.