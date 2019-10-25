Степные орлы из России улетели в страны с очень дорогим роумингом. На СМС от них собрали уже 100 тысяч рублей, но нужно больше

На оплату СМС-сообщений степных орлов, которое ведут российские орнитологи, собрали уже более 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости главный редактор журнала «Пернатые хищники и их охрана» Игорь Карякин.

«Сейчас трех орлов до конца года оплатили — это 25 тысяч. Из проблемных еще пять и пять на подходе в жуткий роуминг. Люди кидают деньги кто по 100, кто по 400 рублей. Надеюсь, хотя бы еще на двух орлов удастся собрать деньги», — сообщил Карякин.

Программа по установке трекеров на степных орлов действует в России уже несколько лет. Местоположение птиц отслеживают по СМС, стоимость которых зависит от страны пребывания орлов.

В 2019 году одна из меченых птиц — орлица Мин — оказалась в Иране, откуда каждое сообщение обходится в 49 рублей. Из-за Мин бюджет, выделенный на слежение за орлами, израсходовали досрочно, и орнитологи объявили сбор средств под девизом «Закинь орлу на мобилку!».