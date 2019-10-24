Орлица из Хакасии разорила орнитологов, которые отслеживают маршруты хищных птиц. Она улетела в Иран и шлет сотни смс со своими координатами

Степная орлица по имени Мин, рожденная в Хакасии, разорила российских орнитологов, которые отслеживают маршруты перемещения орлов с помощью передатчиков с смс-оповещением. Мин улетела в Иран и шлет оттуда сотни дорогостоящих смс со своими координатами. Об этом в телеграме рассказала новосибирский орнитолог Елена Шнайдер; на ее запись обратило внимание издание НГС.

Волонтеры из Новосибирска помогают Российской сети изучения и охраны пернатых хищников помечать орлов и соколов передатчиками. Такие устройства ежедневно отсылают исследователям смс-сообщения с координатами птиц. Это необходимо, чтобы изучить основные пути миграции орлов и соколов и выявить угрозы на их пути.

Технология действует так: передатчик с заданной частотой получает координаты со спутников, записывает их на внутреннюю память и отправляет смс, как только птица оказывается в зоне действия сети. Меченые орлы и соколы летают с обычными сим-картами одного из российских операторов. Орнитологи примерно знают, в каких странах они зимуют и через какие летают, поэтому могут рассчитать бюджет на сезон.

Обычно смс стоят от 2 до 15 рублей в зависимости от страны пребывания птицы. Но в этом году орлица Мин не вписалась в бюджет, рассчитанный на 13 меченых орлов. Она провела лето в Казахстане вне зоны доступа и, вопреки ожиданиям орнитологов, не вышла на связь там или в России, а сразу улетела в Иран — и начала слать орнитологам сотни смс со своими летними координатами по 49 рублей за сообщение.

Так как Мин исчерпала общий орлиный бюджет на смс-оповещения, орнитологи объявили акцию «Закинь орлу на мобилку!», которая продлится до конца 2019 года. Ее участники могут положить деньги на общий орлиный номер и помочь птицам оставаться на связи. Узнать детали акции можно здесь, а посмотреть маршруты передвижения Мин и других орлов — здесь (например, орлица Айна сейчас в Судане!).

Ольга Корелина Фото в анонсе: Ondrej Prosicky / Shutterstock.com