Дерипаска выиграл суд против The Times, The Daily Telegraph и The Nation в краснодарском суде

Краснодарский суд полностью удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к трем англоязычным изданиям — британским The Times и The Daily Telegraph и американскому The Nation.

Об этом говорится в карточке дела на сайте Арбитражного суда Краснодарского края. Подробности судебного решения не приводятся.

Бизнесмен требовал признать недостоверными, удалить и опубликовать опровержения трех публикаций изданий. Ответчики на заседание, прошедшее в краснодарском суде в пятницу, не явились.

В 2017 году Дерипаска подавал в американский суд иск против Associated Press из-за публикации о его сотрудничестве с бывшим руководителем избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Суд тогда счел, что сведения, указанные в статье, не порочат репутацию российского бизнесмена.