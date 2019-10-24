Замглавы «Комитета за гражданские права» Андрей Маяков арестован по обвинению в мошенничестве. Три года назад его осудили по аналогичному делу

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя председателя правозащитной организации Андрея Маякова, сообщает ТАСС.

Маяков обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, правозащитник пообещал осужденному, что поможет добиться проверки законности его приговора, хотя на самом деле не мог на это повлиять. Взамен Маяков рассчитывал получить «незаконное вознаграждение» в 2,5 миллиона рублей. После получения первого транша в 200 тысяч он был задержан.

Маяков не признал вину и назвал дело провокацией против «Комитета за гражданские права». Правозащитник заявил, что к нему за платной юридической помощью обратился осужденный по делу о наркотиках Виталий Малков.«И вот этот Малков присылает какого-то бомжа с 200 тысячами рублей. Я помощнице сказал, чтобы это оформили как пожертвование. И теперь мне вменяют в вину, что я якобы эти деньги взял мошенническим путем», — сказал Маяков в суде.

Ранее глава «Комитета за гражданские права» Андрей Бабушкин заявил «Интерфаксу», что после задержания Маякова дельнейшая работа организации поставлена под вопрос, так как сотрудники опасаются уголовного преследования.

Андрей Маяков был задержан 22 октября. В «Комитете за гражданские права» рассказали, что в тот день в офис организации «ворвался какой-то парень с пакетом» для Маякова, за ним пришли журналисты НТВ и РЕН ТВ и начали снимать происходящее. После этого там появились сотрудники силовых структур.

В 2016 году Маяков уже был осужден по аналогичному делу. Тогда его обвиняли в том, что он получил от фигуранта уголовного дела как минимум 900 тысяч рублей за обещание договорится с прокуратурой о прекращении дела. Маяков получил шесть лет колонии. В 2018 году он освободился по УДО.