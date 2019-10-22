Силовики пришли в «Комитет за гражданские права». До этого там появились журналисты НТВ и РЕН ТВ

Сотрудники силовых структур пришли в офис правозащитной организации , сообщила «МБХ медиа» член правления комитета Юлия Перепелова.

По ее словам, перед этим в офис организации «ворвался какой-то парень с пакетом». Он заявил, что пакет предназначен для зампредседателя комитета Андрея Маякова и «кричал, куда его передать».

Следом в офис пришли журналисты НТВ и РЕН ТВ. «Они снимали, видимо, как носился этот человек. Потом приехали силовики и выгнали их», — сказала Перепелова. Она не смогла назвать цель визита сотрудников правоохранительных органов.

Глава комитета Андрей Бабушкин рассказал The Insider, что его и других сотрудников организации не пускают в офис. «Сейчас пытаются оказывать давление на Андрея Маякова с целью заставить его признаться, что он хотел получить какую-то сумму денег, и заводить уголовное дело», — сказал Бабушкин.

8 октября канал НТВ сообщил, что зампредседателя «Комитета за гражданские права» Александра Махаева задержали в Москве как предполагаемого соучастника кражи в квартире коллеги, другого зампредседателя комитета Андрея Маякова. Причиной действий Махаева якобы стал его конфликт с Маяковым, утверждал НТВ.