Страны Африки получат 2,5 миллиарда долларов через Международное агентство суверенного развития. Его возглавляет основатель «Царьграда»
Международное агентство суверенного развития (IASD), которое возглавляет глава группы компаний «Царьград» Константин Малофеев, привлечет для трех стран Африки 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз агентства.
Инвестиции пойдут на строительство нефтепровода в Нигере, а также развитие транспортной инфраструктуры и железных дорог в Гвинее и Демократической Республике Конго.
В разговоре с РБК Малофеев отказался разглашать источники средств на финансирование заявленных проектов. При этом он отметил, что в ближайшем будущем список стран-клиентов IASD расширится.
О создании Международного агентства суверенного развития стало известно в сентябре. Малофеев, возглавивший наблюдательный совет IASD, рассказал РБК, что это негосударственное агентство, состоящее из «консультантов». По словам Малофеева, цель IASD — помогать африканским странам, «которые пытаются освободиться от экономической и финансовой зависимости [от] западного мира».
Бизнесмена Константина Малофеева подозревали в финансировании непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а также болгарского движения «Русофилы». Из-за связи с «Русофилами» Малофееву запрещен въезд в Болгарию.