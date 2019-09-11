Основателю «Царьграда» Константину Малофееву на 10 лет запретили въезд в Болгарию из-за дела о шпионаже

Российскому бизнесмену, главе совета директоров группы компаний «Царьград» на 10 лет запретили въезд в Болгарию. Об этом сообщает «Болгарское национальное радио» со ссылкой на генерального прокурора страны Сотира Цацарова.

Запрет на въезд для Малофеева связан с делом о шпионаже против лидера болгарского движения Николая Малинова. Следствие считает, что он получал деньги от двух российских организаций — общества «Двуглавый орел» и — для оплаты мероприятий по переориентации внешней и внутренней политики Болгарии.

На сайте общества «Двуглавый орел» Малофеев указан как его председатель. Его заместителем назван Леонид Решетников — бывший сотрудник Службы внешней разведки РФ и бывший директор Российского института стратегических исследований. Решетникову также запретили въезд в Болгарию на 10 лет.

Глава движения «Русофилы» Николай Малинов был задержан 9 сентября. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Позднее Малинова отпустили на свободу под залог.

У других руководителей движения «Русофилы» прошли обыски. Семь человек были задержаны. Их отпустили без предъявления обвинений.