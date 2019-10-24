Подрядчика строительства космодрома Восточный осудили на 3,5 года по делу о сдаче арматуры на металлолом

В Амурской области судья Свободненского городского суда Алексей Голомбиевский осудил на 3,5 года колонии общего режима руководителя углегорского подразделения «Управления механизации строительства» Геннадия Зонова. Его признали виновным в покушении на растрату в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2018 году Зонов, работая субподрядчиком на строительстве космодрома Восточный, решил похитить оттуда металлоконструкции и арматуру, чтобы потом сдать их на металлолом. Для этого он привлек «наемных рабочих, не поставленных им в известность относительно его преступных намерений», говорится в пресс-релизе суда.

Всего с июня 2018 года по апрель 2019 года Зонов, как отмечается, вывез с космодрома металлических изделий на сумму более 43 миллионов рублей. Часть похищенного он, по версии следствия, продать не успел — по гражданскому иску с него взыскано почти 29 миллионов рублей.

Зонов признал вину, его дело рассмотрели в особом порядке за один день.

Космодром Восточный строится с 2011 года. Первую очередь планировали завершить в 2015 году, но затем первый пуск перенесли на весну 2016 года. Потом его отложили на день из-за срабатывания автоматики.

В 2018 году стало известно, что под стартовым комплексом для ракеты-носителя «Союз-2» обнаружены пустоты. Затем Генпрокуратура отчиталась, что всего в связи с нарушениями при строительстве Восточного возбуждено более 140 уголовных дел.