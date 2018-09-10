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Под стартовым комплексом «Союза» на космодроме Восточный нашли пустоты

Портал госзакупок
06:12, 10 сентября 2018
Надежный источник

Предприятие Роскосмоса потратит чуть менее 4,6 миллиона рублей на то, чтобы ликвидировать пустоты под железобетонным основанием стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный. Об этом говорится в документах на сайте госзакупок.

Полости нашли в грунте под основанием мобильной башни обслуживания стартового комплекса. Их обнаружили в июле специалисты научно-технического центра «Эталон».

5 сентября компания «Адонис» из Благовещенска выиграла конкурс на ликвидацию найденных пустот. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», уставной капитал компании составляет 24 тысячи рублей.

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что технические проблемы «всегда» возникают при строительстве сложных объектов. «В любом строительном технически сложном объекте возникают всегда какие-нибудь трещины, какие-нибудь перекосы», — сказал он.

Космодром Восточный ввели в эксплуатацию в 2016 году. Стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-2» построили за девять миллиардов рублей. Первый пуск с космодрома состоялся 28 апреля 2016 года. Второй пуск в ноябре 2017 года завершился провалом. Третью ракету с Восточного запустили 1 февраля.

Проблемы на космодроме Восточный

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