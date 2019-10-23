США задержали бывшего главу «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова за нарушение визового режима. Его могут выслать в Россию

Бывший глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета РФ Ахмед Билалов был задержан во Флориде за нарушение визового режима США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на миграционную службу США.

В ведомстве заявили, что Билалов въехал в США в мае 2016 года по неиммиграционной визе и не выехал из страны в положенный срок. Сейчас он находится под стражей в ожидании высылки.

Источник РИА Новости заявил, что Билалова могут депортировать в Россию. В свою очередь собеседник ТАСС сказал, что МВД РФ запросило у коллег из США информацию о задержании Билалова и его возможной высылке на родину.

Билалов был задержан 22 октября в своем доме во Флориде. По данным Miami Herald, он жил там с женой и новорожденным ребенком.

Ахмед Билалов лишился постов главы «Курортов Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета РФ после того, как в 2013 году президент России Владимир Путин раскритиковал его за срыв сроков строительства олимпийских объектов в Сочи. Против Ахмеда Билалова и его брата Магомеда были возбуждены уголовные дела. Братья покинули Россию.

Ахмед Билалов — двоюродный брат бывших владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые с 2018 году находятся под стражей по делу о создании преступного сообщества и хищении 2,5 миллиарда рублей.