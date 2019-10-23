Бывшего главу «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова задержали во Флориде

Бывший глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета РФ Ахмед Билалов задержан сотрудниками иммиграционной полиции США во Флориде.

По данным Miami Herald, россиянина задержали 22 октября в городе Санни Айлс Бич неподалеку от Майами в собственном доме, в котором он проживает с женой и новорожденным ребенком. Причины задержания неизвестны.

Посольство РФ в США направило запрос в Госдепартамент в связи с задержанием Билалова.

Компания «Курорты Северного Кавказа» отвечала за постройку комплекса трамплинов к Олимпиаде в Сочи. В феврале 2013 года президент России Владимир Путин, посещая стройку, публично раскритиковал Билалова за срыв сроков строительства. После этого на Ахмеда Билалова и его брата Магомеда были возбуждены уголовные дела о растрате средств и махинациях. Вскоре они покинули Россию.

Источник «Интерфакса» сообщил, что в мае 2019 года США запрашивали у России данные о Билалове, который объявлен МВД в международный розыск.