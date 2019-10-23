У министра финансов РФ Антона Силуанова нашли пентхаус в Москве за полмиллиарда рублей

Министр финансов РФ Антон Силуанов является собственником квартиры в элитном жилищном комплексе «Андреевский» на Фрунзенской улице в Москве, выяснило издание «Метла», изучив данные Росреестра. Внимание на это обратил Фонд борьбы с коррупцией.

Квартира такой же площадью 253,8 квадратных метра указана в декларации министра.

Пентхаусы в «Андреевском» продаются по цене 1,8 миллиона рублей за квадратный метр. Таким образом, рыночная стоимость квартиры Силуанова составляет не менее 457 миллионов рублей, пишет издание.

«Метла» предполагает, что квартиру министру помог приобрести помощник и партнер Романа Абрамовича Михаил Ливерганд, являющийся соседом Силуанова по дому. Министр якобы лоббировал приватизацию госсобственности в его интересах.

Ранее ФБК обнаружил у Силуанова дом и земельный участок на Рублевке, которые оценил в 1,25 миллиарда рублей. В Фонде заявили, что министр официально не мог заработать на эту недвижимость.

В Минфине ответили, что вся недвижимость задекларирована Силуановым в установленном порядке, а ее стоимость, заявленная ФБК, не соответствует действительности.