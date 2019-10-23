Программу Андрея Малахова о затопленном прииске в Красноярском крае сняли с эфира

Канал «Россия 1» снял с эфира программу «Андрей Малахов. Прямой эфир», посвященную затоплению золотодобывающего прииска в Красноярском крае. На это обратил внимание депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко, сообщает местный канал ТВК.

Сенченко написал, что передача успела выйти только на Дальний Восток и Сибирь. Красноярское издание NGS24 пишет, что жители Урала и европейской части России смотрели вместо эфира про прииск запись программы о выпавшей из окна жительнице Тобольска. Записи эфира также нет в официальных группах «Андрей Малахов. Прямой эфир» в соцсетях.

Пресс-служба ВГТРК отказалась объяснить «Открытым медиа», почему программу сняли с эфира. Красноярский телеграм-канал «Борус» со ссылкой на источники написал, что это произошло «по звонку сверху».

В соцсетях опубликован фрагмент программы, в котором обсуждается, что реальное число погибших на прииске могло быть больше официального и что пробы из реки Сейба показали превышение нормы ртути, что могло свидетельствовать о запрещенном способе добычи золота.

19 октября на реке Сейба в Красноярском крае произошел прорыв дамбы на золотодобывающем прииске. Погибли 15 человек. По делу о нарушении правил проведения работы арестованы трое руководителей прииска.

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