Онлайн-кинотеатр ivi купил права на показ чемпионата России по футболу, Лиги чемпионов и Лиги Европы

Онлайн-кинотеатр ivi заключил с холдингом «Газпром-медиа» сделку, в рамках которой купил права на показ российской премьер-лиги, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компаний.

В «Газпром-медиа» сообщили, что ivi получил эксклюзивные права в сегменте онлайн-кинотеатров на трансляции футбольных матчей. Пользователи ivi смогут смотреть игры по модели «оплата за просмотр».

Также в рамках сделки ivi получил права на показ спортивных и развлекательных каналов «Газпром-медиа». Стоимость и параметры сделки не раскрываются.

ivi — крупнейший онлайн-кинотеатр в России, его доля на рынке по итогам 2018 года составила 37%. Ежемесячная аудитория сервиса, которая платит за подписку на ivi, превышает 1,2 миллиона пользователей.

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