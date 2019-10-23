Генпрокуратура предложила запретить СМИ рассказывать о преступлениях детей и подростков

Генпрокуратура предлагает запретить СМИ публиковать материалы о преступлениях несовершеннолетних. Об этом сообщила начальник управления по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних Генпрокуратуры РФ Марина Зайцева, передают ТАСС и РИА Новости.

Генпрокуратура уже предложила Минкомсвязи внести соответствующие поправки в законодательство о СМИ. «Такая информация должна быть закрыта. Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с несовершеннолетними», — подчеркнула Зайцева.

По ее словам, при проверках в 2019 году Генпрокуратура установила, что «приверженность криминальной субкультуре» среди подростков быстро распространяется через интернет. С начала года Генпрокуратура потребовала заблокировать не менее семи тысяч сайтов, призывавших «к подключению к таким деструктивным движениям».

«Мы поддерживаем инициативу по установлению ответственности провайдеров за распространение такой информации. Закрываем [такие сайты], а через 10 минут их становится в два раза больше», — заметила Зайцева.

Среди преступлений, которые совершают несовершеннолетние, СМИ обычно подробно освещают нападения в школах и колледжах.