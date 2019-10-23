Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев стал постпредом главы Калмыкии при президенте РФ

Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Калмыкии при президенте России. Об этом сообщил в инстаграме глава Калмыкии Бату Хасиков.

Ранее Хасиков выдвинул Тарбаева на пост члена Совета Федерации от Калмыкии. Однако в итоге 21 октября кресло сенатора занял другой предложенный им кандидат, бывший руководитель республики Алексей Орлов.

Сангаджи Тарбаев в начале 2000-х годов был капитаном команды КВН «Сборная РУДН». Позже работал телеведущим, создал продюсерскую компанию «Yellow Black & White», выпустившую ситкомы «Кухня» и «Папины дочки». В 2010 году вместе с Бату Хасиковым Тарбаев стал сооснователем промоутерской компании Fight Nights Global.

В сентябре и октябре в столице Калмыкии Элисте прошли акции против кадровой политики Хасикова. Их участники требовали снять с должности мэра города Дмитрия Трапезникова, раньше возглавлявшего самопровозглашенную Донецкую народную республику. Очередной митинг в Элисте запланирован на 27 октября.

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