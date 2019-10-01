В Калмыкии во второй раз за три дня прошла акция против нового мэра Элисты. Им стал бывший глава ДНР

В Элисте, столице Калмыкии, прошла акция за отставку нового мэра города Дмитрия Трапезникова, который раньше возглавлял самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР).

«Назначение Трапезникова противоречит федеральному и республиканскому законодательству. <…> Он не уроженец Калмыкии, он даже . Он чужак. Это возмущает участников сегодняшнего схода», — заявил «Интерфаксу» глава регионального отделения «Яблока», член исполкома «Съезда ойрат-калмыцкого народа» Батыр Боромангнаев.

По его оценке, в акции приняли участие около 300 человек. Как пишет «РИА Калмыкия», организаторы назвали акцию «молебном»; она началась с чтения мантр, после чего участники образовали круг, в центре которого выступали все желающие. Как сообщает «Кавказ. Реалии», за акцией наблюдала полиция, но никого из протестующих не задержали.

Дмитрий Трапезников возглавлял ДНР в статусе исполняющего обязанности с 31 августа по 7 сентября 2018 года — после убийства предыдущего лидера непризнанной республики Александра Захарченко.

Исполняющим обязанности главы Элисты Трапезников стал 26 сентября. Уже 29 сентября в городе прошла акция против нового мэра. Позднее исполком «Съезда ойрат-калмыцкого народа» попросил Генпрокуратуру проверить законность назначения Трапезникова.

Глава Калмыкиии Бату Хасиков назвал Трапезникова антикризисным менеджером, опыт которого пригодится для восстановления городского хозяйства Элисты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что назначение мэра Элисты является прерогативой руководителя Калмыкии.