Бельгийская чемпионка Паралимпиады Марике Верворт сделала эвтаназию

Участница Паралимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро Марике Верворт прошла эвтаназию. Верворт ушла из жизни в возрасте 40 лет вечером 22 октября.

«Мы никогда не забудем ни ее выдающиеся спортивные достижения, ни ее мужество перед лицом болезни», — цитирует издание SudInfo заявление главы Паралимпийского комитета Бельгии Анн ДʼИетерен.

Верворт, у которой диагностировали редкое дегенеративное мышечное заболевание, стала паралимпийской чемпионкой в стометровке на колясках на Играх в Лондоне в 2012 году, а также завоевала серебро и бронзу на дистанциях 400 и 100 метров в Рио-де-Жанейро.

Эвтаназия легализована в Бельгии. Документы, позволяющие сделать эвтаназию, спортсменка подписала в 2008 году. В 2016 году Верворт объявила, что задумывается о добровольном уходе из жизни после того, как выступит на Играх в Рио-де-Жанейро.