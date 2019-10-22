В Красноярском крае осушили затопленный прииск и нашли сейф с золотом. СК допустил, что его могут отдать потерпевшим
Сотрудники МЧС обнаружили сейф после осушения одной из заводей прииска в Красноярском крае, где из-за прорыва дамбы погибли 15 работников. В Следственном комитете сообщили, что в сейфе нашли девять опломбированных колб, в которых, судя по всему, находится чистое золото.
Помимо этого в сейфе нашли 14 опечатанных пакетов с концентратом, который подлежит вторичной обработке. О пропаже сейфа на допросе сообщил гендиректор разрабатывавшего прииск ООО «Сисим» Максим Ковальков.
Неназванный источник РИА Новости рассказал, что из сейфа изъяли 18 килограммов золота.
В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о наложении ареста на золото с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.
19 октября прорвало дамбу над участком прииска на реке Сейба, погибли 15 человек. По делу о нарушении правил проведения работы арестованы Ковальков, руководитель участка Андрей Еганов и мастер участка Евгений Александров.