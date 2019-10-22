В Красноярском крае осушили затопленный прииск и нашли сейф с золотом. СК допустил, что его могут отдать потерпевшим

Сотрудники МЧС обнаружили сейф после осушения одной из заводей прииска в Красноярском крае, где из-за прорыва дамбы погибли 15 работников. В Следственном комитете сообщили, что в сейфе нашли девять опломбированных колб, в которых, судя по всему, находится чистое золото.

Помимо этого в сейфе нашли 14 опечатанных пакетов с концентратом, который подлежит вторичной обработке. О пропаже сейфа на допросе сообщил гендиректор разрабатывавшего прииск ООО «Сисим» Максим Ковальков.

Неназванный источник РИА Новости рассказал, что из сейфа изъяли 18 килограммов золота.

19 октября прорвало дамбу над участком прииска на реке Сейба, погибли 15 человек. По делу о нарушении правил проведения работы арестованы Ковальков, руководитель участка Андрей Еганов и мастер участка Евгений Александров.

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