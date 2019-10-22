РАН попросила Минобрнауки отказаться от «мелочной регламентации» контактов российских ученых с иностранцами

Президиум РАН 23 октября направит в Минобрнауки письмо с просьбой пересмотреть правила, регламентирующие общение российских ученых с иностранными коллегами. Копию письма выложил в фейсбуке вице-президент РАН Алексей Хохлов.

В письме отмечается, что предложенные ведомством регламенты уже были приняты рядом ведущих научных институтов и вузов России и что следование этим регламентам приведет «к деградации существующего уровня научной деятельности».

«Ограничения либо мелочная регламентация контактов ученых разных стран, не участвующих в секретных разработках, контрпродуктивны и ведут к изоляции и стагнации российской научной сферы», — говорится в обращении.

Регламент Минобрнауки, разосланный в подведомственные организации в августе, требует от российских ученых уведомлять министерство о планируемых встречах с зарубежными коллегами, а по итогам составлять отчеты с кратким описанием разговора, приложив к ним сканы паспортов участников.

После критики в ученом сообществе и СМИ Минобрнауки заявило, что регламент носит рекомендательный характер.