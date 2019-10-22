Московское метро объявило о полном закрытии Каховской ветки для строительства Большой кольцевой линии

Каховскую (бирюзовую) линию московского метро закроют на реконструкцию 26 октября. Об этом рассказали в пресс-службе метрополитена.

Линия, состоящая из трех станций «Каширская», «Варшавская» и «Каховская», будет закрыта до тех пор, пока по ней не запустят движение в рамках создаваемой Большой кольцевой линии — второго кольца метро. Ранее в столичном стройкомплексе говорили, что «программа минимум» — восстановить движение по Каховской линии в 2021 году.

Для пассажиров запустят компенсационные маршруты автобусов до станции «Варшавская».

Станция «Каховская» не работает с марта 2019 года — также для включения в Большую кольцевую линию.

Полностью движение по Большой кольцевой линии планируют запустить в 2023 году. Первый участок линии от «Делового центра» до «Петровского парка» открыли в начале 2018 года, потом его продлили до «Савеловской».