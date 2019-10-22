Хоккейный клуб «Амур» оштрафовали из-за угрозы тренера сжечь машину арбитра

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала хоккейный клуб «Амур» на 300 тысяч рублей из-за поведения тренера команды Александра Гулявцева во время матча с московским «Динамо».

Клуб наказали за нарушение спортивного регламента КХЛ, запрещающего оскорблять судей и угрожать им физической расправой «и иными противоправными действиями».

В ходе встречи, прошедшей 21 октября, арбитр матча Виктор Гашилов назначил «Амуру» командный штраф, после чего тренер клуба со скамейки нецензурно обругал судью и крикнул: «Я тебе в Перми машину сожгу, понял?»

Гулявцев и Гашилов — уроженцы Перми, они знакомы друг с другом. После матча тренер «Амура» сказал, что «просто пошутил» о машине арбитра. «На самом деле, даже не знаю, на какой машине он в Перми ездит», — сообщил Гулявцев.

«Амур» проиграл матч с «Динамо» со счетом 1:5.