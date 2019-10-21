В Подмосковье обнаружены тела четырех человек, похищенных в 2012 году. В убийстве подозревают банду Олега Шишканова

В Раменском районе Московской области обнаружены тела четырех человек — по предварительным данным, генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. У двоих погибших пулевые отверстия в области головы, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Сидорова, ее муж, сын и сестра были похищены в 2012 году. По версии следствия, они были устранены членами преступного сообщества по указанию Олега Медведева (до изменения фамилии — Шишканов) за отказ передать земельные участки.

Татьяна Сидорова на момент смерти также занимала пост депутата заксобрания Раменского района. Сообщалось, что Сидорова и ее муж были деловыми партнерами Шишканова.

Криминальный авторитет Олег Шишканов был задержан по подозрению в убийстве Татьяны Сидоровой и членов ее семьи в июле 2019 года. Помимо причастности к убийству Шишканову предъявили обвинения по новой статье УК — «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

В июле, когда рассматривалась апелляция на арест Шишканова, в суде были представлены ходатайства от многих деятелей спорта, культуры и политики. Несмотря на прошения знаменитостей, суд отказался отпускать Шишканова из СИЗО под домашний арест.