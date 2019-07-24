Лев Лещенко, Валерий Газзаев и Никита Симонян попросили освободить вора в законе Олега Шишканова. Не помогло

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест криминального авторитета Олега Шишканова, подозреваемого в причастности к убийству семьи депутата.

Решением суда Шишканов останется под стражей до 12 сентября, сообщает агентство «Москва».

В ходе заседания защита предоставила ходатайства о переводе Шишканова под домашний арест от многих известных знакомых подозреваемого. В частности, за него поручились депутат Госдумы и тренер Валерий Газзаев, певцы Лев Лещенко и Александр Серов, первый вице-премьер РФС Никита Симонян, главный тренер клуба «Локомотив» Юрий Семин, тренер ЦСКА Виктор Онопко и другие деятели спорта, культуры и политики.

Олег Шишканов был задержан 15 июля на сходке воров в законе в Московской области. Его обвиняют по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Также он подозревается в причастности к убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Она и ее супруг были деловыми партнерами Шишканова.