В Подмосковье задержан вор в законе Олег Шишканов, подозреваемый в убийстве депутата. Вместе с ним задержали внука Деда Хасана

В Московской области задержан криминальный авторитет Олег Шишканов, подозреваемый в убийстве депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.

Ранее источник «Интерфакса» заявил, что вместе с Шишкановым были задержаны еще несколько криминальных авторитетов. Среди них внук Аслана Усояна (Деда Хасана) — лидера российского преступного мира, убитого в 2013 году. Также о его задержании пишет Baza.

Внука Деда Хасана зовут Иракли Усоян, пишет «Московский комсомолец». По информации издания, он прилетел в Россию несколько недель назад на сходку воров в законе. Она проходила в кафе «Дюшес» в Люберцах 13 июля, всего на ней задержали 32 человека, утверждает Baza.

Обновлено. Полиция подтвердила задержание 32 человек на криминальной сходке в Люберцах. На них составили протоколы о .

Депутат заксобрания Раменского района и директор компании «Племзавод Раменское» Татьяна Сидорова а также ее муж, сестра и сын пропали в 2012 году. СК возбудил дело по статьям об убийстве и похищении человека. Следствие предполагало, что преступление связано с работой Сидоровой. Сообщалось, что она и ее супруг были деловыми партнерами Олега Шишканова.