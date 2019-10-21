Суд закрыл дело о нападении жителя Улан-Удэ на росгвардейца. Обвиняемый «загладил моральный вред извинениями»

Советский районный суд Улан-Удэ прекратил уголовное дело против 29-летнего местного жителя Дмитрия Хараева, которого обвиняли в нападении на бойца Росгвардии во время акции протеста.

Как сообщила пресс-служба суда, Хараева освободили от уголовной ответственности и назначили судебный штраф на сумму пять тысяч рублей.

Суд решил прекратить дело против Хараева, поскольку тот раньше не был судим, признал вину и «загладил причиненный потерпевшему моральный вред извинениями». Сам росгвардеец пояснил, что не имеет претензий к обвиняемому.

Дмитрия Хараева обвиняли в том, что он распылил аэрозоль из газового баллончика в лицо представителя Росгвардии, из-за чего тот получил ожог роговицы глаза.

Инцидент произошел 12 сентября, во время акции протеста в Улан-Удэ. Ее участники сначала требовали отпустить задержанных соратников «шамана-воина» из Якутска Александра Габышева, а затем стали выдвигать требования о назначении повторных выборов мэра Улан-Удэ. Акция завершилась после того, как протестующих разогнали сотрудники полиции и Росгвардии.