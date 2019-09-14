Задержан подозреваемый в нападении на росгвардейца во время акции протеста в Улан-Удэ

В Улан-Удэ задержан 29-летний местный житель, подозреваемый в нападении на сотрудника Росгвардии на . Об этом сообщает МВД по Бурятии.

Подозреваемый был задержан 13 сентября, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По версии следствия, он распылил слезоточивый газ в лицо росгвардейца, из-за чего тот получил ожог роговицы глаза.

Следственный комитет возбудил дело о применении насилия к представителю власти на акции протеста в Улан-Удэ 12 сентября.