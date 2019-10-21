Король Таиланда обвинил свою официальную фаворитку в нелояльности. У нее отобрали титул и все воинские регалии

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн отобрал у своей официальной фаворитки 34-летней Сининат Вонгваджирапакди титул консорта и воинские регалии.

Причиной такого решения, объявила пресс-служба королевского двора, было допущенное фавориткой нарушение кодекса поведения для придворных и «нелояльность к королю».

Сининат Вонгваджирапакди получила титул консорта в июле. Фаворитка с официальным статусом появилась у короля Таиланда впервые за почти 100 лет.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн и Сининат Вонгваджирапакди Royal Household / EPA / Scanpix / LETA

Как сообщалось тогда, Сининат Вонгваджирапакди — бывшая военная медсестра, которая последние несколько лет была офицером королевской охраны и носила звание генерал-майора.

На церемонии присвоения титула фаворитки присутствовала четвертая супруга короля Сутхиде Вачиралонгкорн, на которой он женился в мае за несколько дней до коронации.

67-летний Маха Вачиралонгкорн стал королем Таиланда под именем Рамы Х после смерти своего отца Пхумипона Адульядета (Рамы IX) в октябре 2016 года. Рама IX находился на престоле более 70 лет.