Король Таиланда женился на главе своей охраны

Король Таиланда Рама Х женился на главе своей охраны Сутхиде Вачиралонгкорн, объявила пресс-служба королевского двора. Новая супруга короля — четвертая по счету — будет носить титул королевы и пользоваться всеми соответствующими привилегиями.

Royal Househol Bureau / EPA / Scanpix / LETA

Сутхида Вачиралонгкорн начала работать в королевской охране в 2013 году. Последнее время она в ранге генерала возглавляла подразделение, отвечающее за безопасность короля.

По данным таиландских СМИ, королеве Сутхиде 40 лет. До работы во дворце она была стюардессой Thai Airways. Предполагается, что с будущим королем Сутхида познакомилась во время одного из рейсов.

Рама Х (Маха Вачиралонгкорн) стал королем после смерти своего отца Пхумипона Адульядета (Рамы IX) в октябре 2016 года. Рама IX находился на престоле более 70 лет.

Официальная церемония коронации Рамы X пройдет в Таиланде в начале мая. О браке нового короля и появлении новой королевы было объявлено за несколько дней до коронации.