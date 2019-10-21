Австралийские газеты вышли с закрашенными обложками. Они протестуют против запрета расследований на основе секретных данных

Ведущие австралийские газеты вышли с полностью закрашенным черным маркером текстом на передовицах. Акция протеста направлена против австралийских законов о национальной безопасности, которые подавляют работу прессы, сообщает «Би-би-си».

В акции приняли участие более двух десятков изданий, телекомпаний и новостных сайтов, включая самые популярные газеты Австралии — такие как The Daily Telegraph, Herald Sun, The Advertiser. Заретушированный текст на первых полосах сопровождается красным штампом с надписью «секретно».

Издания требуют не преследовать авторов журналистских расследований и их осведомителей в рамках принятых в 2018 году в Австралии .

20 октября правительство Австралии подтвердило, что три журналиста могут быть подвергнуты судебному преследованию после обысков в Австралийской радиовещательной корпорации (АВС) и медийной компании News Corp Australia в июне 2019 года. Обыски были связаны с публикацией ABC материала о военных преступлениях, совершенных австралийскими военными в Афганистане, а также со статьей в газете The Daily Telegraph о том, что австралийские спецслужбы собираются шпионить за собственными гражданами. Обе статьи были написаны на основе секретных данных.

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