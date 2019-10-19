Парламент Великобритании впервые за десятилетия собрался в субботу. Чтобы обсудить судьбу «Брекзита»
Источник: Meduza
Палата общин британского парламента впервые с 1982 года собралась на заседание в субботу, чтобы обсудить предложение премьер-министра Бориса Джонсона по выходу страны из состава Евросоюза. Трансляция заседания доступна в ютьюбе.
Борис Джонсон начал заседание с выступления, в котором объявил, что новое соглашение позволит начать выход из Евросоюза 31 октября — как и обещал, когда возглавил правительство.
Джонсон объявил о достижении нового соглашения с Евросоюзом 17 октября — стороны проработали новые параметры таможенного контроля на границе с Северной Ирландией.
Теперь парламент должен решить, принять ли предложение Джонсона или отказать ему — это, скорее всего, приведет к очередной отсрочке «Брекзита».