Парламент Великобритании впервые за десятилетия собрался в субботу. Чтобы обсудить судьбу «Брекзита»

Палата общин британского парламента впервые собралась на заседание в субботу, чтобы обсудить предложение премьер-министра Бориса Джонсона по выходу страны из состава Евросоюза. Трансляция заседания доступна в ютьюбе.

LIVE MPs debate new Brexit deal: 19 October 2019 UK Parliament

Борис Джонсон начал заседание с выступления, в котором объявил, что новое соглашение позволит начать выход из Евросоюза 31 октября — как и обещал, когда возглавил правительство.

Джонсон объявил о достижении нового соглашения с Евросоюзом 17 октября — стороны проработали новые параметры таможенного контроля на границе с Северной Ирландией.

Теперь парламент должен решить, принять ли предложение Джонсона или отказать ему — это, скорее всего, приведет к очередной отсрочке «Брекзита».