На журналистов «Новой газеты» и зоозащитников напали на подмосковной притравочной станции

На корреспондента «Новой газеты» Артема Распопова, фотокорреспондента Светлану Виданову, руководителя «Альянса защитников животных» Юрия Корецких и других зоозащитников напали на притравочной станции «Круглое озеро» в Солнечногорском районе Московской области.

В заметке на сайте газеты сказано, что посетители станции и ее руководство прижали журналистов и зоозащитников к воротам. Виданову ударили по камере и отняли пресс-карту, у Распопова отняли телефон, выбросили его за ворота, а потом вытолкнули его самого. Корецких ударили кулаком по лицу и ногами. У зоозащитника, предположительно, сломан мизинец. Еще одной зоозащитнице, имя которой не приводится, разбили телефон.

Прибывшие по вызову полицейские, как говорится в заметке, наблюдали за происходящим из-за ворот притравочной станции. Зоозащитники написали заявления в полицию на месте, корреспонденты «Новой» намерены сделать это в отделе.

«Новая газета» и зоозащитники прибыли на «Круглое озеро», так как, по информации источника Корецких, там регулярно проводится незаконная притравка на лис. Рядом со станцией корреспонденты обнаружили два лисьих черепа.

Закон о запрете контактной притравки и других видов жестокого обращения с дикими животными при тренировке охотничьих собак был принят в 2018 году. Обсуждение этого документа выявило разногласия между Госдумой и Советом Федерации.

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