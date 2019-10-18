Минприроды предложило запретить выбрасывать батарейки в мусоропроводы

Минприроды РФ предложило запретить смешивать использованные батарейки и аккумуляторы с другим мусором, говорится в проекте приказа ведомства. В ведомстве уточнили РБК, что речь идет об утилизации в мусоропроводы и мусорные баки.

Министерство предлагает сдавать батарейки в контейнеры, установленные в магазинах, торгующих ими, а также операторам на переработку.

Что будет грозить за выброшенные батарейки, в Минприроды не уточнили. КоАП предусматривает штрафы в одну-две тысячи рублей для граждан и от 30 до 50 тысяч рублей для юрлиц за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при утилизации отходов.

В ведомстве признали, что контролировать утилизацию батареек в мусорные баки будет сложно, поэтому рассчитывают на повышение уровня экологического сознания граждан.