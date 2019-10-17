Замглавы Генштаба России обвинили в мошенничестве

Следствие предъявило обвинение в крупном мошенничестве заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову. Вину он не признает, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным телеканала РЕН, Арсланова обвиняют в соучастии в хищении свыше двух миллиардов рублей при госзакупках. Официально эта информация не подтверждена.

12 октября «Коммерсант» сообщил, что Арсланов проходит по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ. Издание утверждало, что с высокопоставленного военного взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

«Коммерсант» писал, что военная контрразведка узнала о махинациях из показаний бывшего гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова и его предполагаемых подельников, которые заключили досудебные соглашения с Главной военной прокуратурой. В отношении Давыдова расследуют дело о хищении около 500 миллионов рублей при выполнении госконтрактов, заключенных с Минобороны.