Умер американский боксер Патрик Дэй. Он впал в кому после полученной в бою травмы

Американский боксер Патрик Дэй умер в возрасте 27 лет, сообщает The New York Times со ссылкой на его агента.

12 октября спортсмен участвовал в поединке против Чарльза Конвелла, проходившем под эгидой боксерской ассоциации США в Чикаго. Дэя нокаутировали в десятом раунде, он потерял сознание и был экстренно доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. После срочной операции боксер впал в кому, из которой так и не вышел. Четыре дня спустя Дэй скончался.

Соперник боксера Чарльз Конвелл после поединка заявил, что не желал себе победы такой ценой. «Если бы у меня была возможность все вернуть назад, то я сделал бы это. Никто не заслуживает подобного», — написал он в инстаграме.

За свою карьеру Патрик Дэй провел 22 боя. В 17 из них он победил, четыре закончились поражением и один — ничьей.

За 2019 год это уже третья смерть профессионального боксера на ринге, пишет The New York Times. В июле после боя в Мэриленде был госпитализирован с отеком мозга 28-летний российский боксер Максим Дадашев. Он умер спустя четыре дня. Тогда же после боя в Буэнос-Айресе погиб 23-летний аргентинский боксер Хьюго Альфредо Сантиллан.