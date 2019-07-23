Умер российский боксер Максим Дадашев. Он попал в больницу с отеком мозга после боя

В США умер российский боксер Максим Дадашев, который после боя 20 июля попал в больницу с отеком мозга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя его команды.

«Максим скончался. Не выдержало сердце», — цитирует его агентство.

В аккаунтах спортсмена в социальных сетях этой информации пока нет.

28-летний Максим Дадашев, на счету которого было 13 побед и ни одного поражения, попал в больницу после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Его команда остановила поединок после 11 раунда. После боя он потерял сознание.

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